Homem tem perna prensada por trator em Jaguaruana

Ele estaria processando capim em uma forrageira que estava acoplada no automóvel, alega a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)

Um homem de 41 anos estava trabalhando em uma fazenda de cana no município de Jaguaruana, a 188,3 km de Fortaleza, nesta quarta-feira, 26, quando teve a perna prensada pela máquina agrícola que conduzia.

Segundo informações preliminares da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no local, ele estaria processando capim em uma forrageira que estava acoplada no trator.

Diante da gravidade da ocasião, o homem foi levado por uma aeronave Fênix 9, da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará (Ciopaer), para um hospital localizado em Fortaleza.

Além da SSPDS, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) também prestaram socorro à vítima.

No helicóptero, continham um médico, um enfermeiro, um tripulante e dois pilotos. O voo entre as cidades durou 45 minutos.