Assassinatos de dois jovens em parque de vaquejada de Jaguaruana é investigado

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga um duplo homicídio ocorrido no último domingo, 18, em Jaguaruana, município do Vale do Jaguaribe. O crime vitimou dois jovens, de 19 e 21 anos, que não tiveram a identidade divulgada. Os homens foram mortos a tiros em um parque de vaquejada do município.

Nessa segunda-feira, 19, um suspeito do duplo homicídio se apresentou voluntariamente à Delegacia Regional de Russas. Ele foi ouvido, mas não foi autuado pelo crime. As investigações seguem em andamento para identificar suspeitos e a motivação do crime.

"O caso é acompanhado pela Delegacia Municipal de Jaguaruana, unidade da PC-CE que conduz oitivas e diligências acerca do caso", informou, por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Com o duplo homicídio, subiu para seis o número de homicídios registrados neste ano em Jaguaruana, conforme dados da SSPDS. Em 2021, 19 homicídios foram registrados na cidade.

