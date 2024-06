Jaguaribe tem área de cinco hectares recuperada após desertificação

Uma área de cinco hectares na região do Jaguaribe, no Ceará, foi recuperada após ser degradada por causa do fenômeno de desertificação. A localidade está entre as três regiões do Estado com os níveis mais críticos do fenômeno. O cenário é resultado de um projeto da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que teve início em 2014, para recuperar áreas degradadas em virtude do processo.

As informações foram divulgadas pela Funceme durante o evento “Terras Secas – Um olhar sobre a desertificação no Ceará”, realizado nesta segunda-feira, 17, e que segue até esta terça-feira, 18. As atividades fazem alusão ao Dia Mundial de Combate à Desertificação, celebrado hoje. O encontro teve um ciclo de palestras sobre o tema com pesquisadores da Funceme, da Universidade Federal do Ceará (UFC) e do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IRD), da França.

As intervenções em Jaguaribe foram iniciadas há dez anos após a região ser escolhida como objeto de estudo no projeto da instituição. Para a escolha, foi realizado, inicialmente, um mapeamento que identificou as regiões com níveis mais graves pelo fenômeno no Estado. A partir da contribuição de moradores da região, Jaguaribe, na localidade do Brum, a localidade foi escolhida para ser alvo das ações pelos técnicos da Funceme.