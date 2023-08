Auditoria revela falhas no combate à desertificação no Ceará

Uma das causas desse efeito é a não execução do Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca no Estado (PAE-CE). Cenário preocupa devido a região possuir quase todo território suscetível ao fenômeno

Ainda segundo o documento, as iniciativas de recuperação de áreas degradadas se limitam, na maior parte dos casos, à manutenção de viveiros e à distribuição de mudas produzidas em parcerias com organizações não governamentais (ONG).

O encontro, que teve publicação divulgada no último dia 27 de julho, buscou fiscalizar o crescente processo de degradação ambiental dessas regiões em função do clima e de ações realizadas por interferência humana. Essas ações, conforme auditoria, podem prejudicar os solos, os recursos hídricos, o bioma caatinga e a qualidade de vida da população.

Uma auditoria realizada pelos Tribunais de Contas do Ceará (TCE), da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e de Sergipe, em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU), revelou a falta de efetividade de políticas públicas no combate à desertificação. No Ceará , entre as causas está a não execução do Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAE-CE).

"Em 2016, nós fizemos, com apoio do Centro de Apoio de Estudo Estratégicos (CGEE), um estudo de identificação das áreas degradadas em processo de desertificação do Nordeste Brasileiro. Através do Fundo Clima, captamos recursos para a recuperação de uma área degradada e mantemos essa área sob programa de monitoramento para ver a evolução da recuperação dessa área", disse Martins.

Outro problema levantado pelos órgãos dos estados do Nordeste foi a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso gerou, segundo as entidades, a redução do recurso orçamentário para a agricultura familiar e contribuiu para a queda das ações de combate à desertificação.

Áreas degradadas em processo de desertificação no Ceará

O relatório do Tribunal de Contas do Ceará (TCE) revelou que o Ceará é o único estado da Região com todo o seu território suscetível à desertificação.