Jaguaribe registra maior chuva do Ceará nesta segunda, 20; veja lista

Também na região jaguaribana, os municípios de Iracema e Potiretama, com respectivamente 74 mm e 75 mm, completam as três cidades de maiores índices do local.

Até o momento, 12 municípios do Vale do Jaguaribe registraram chuvas, todos com volumes acima dos 30 milímetros. Os dados, referentes ao período entre as 7 horas da manhã do domingo, 19 e o mesmo horário desta segunda, seguem atualização.

Jaguaribe , município localizado a 293 quilômetros (km) de Fortaleza , registrou a maior chuva do Ceará nesta segunda-feira, 20, conforme dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A cidade obteve os três maiores registros do Estado na data, com marcadores atingindo 148 milímetros (mm) no posto Nova Floresta e 86 mm nas localidades de Feiticeiro e Joaquim Távora.

Ainda segundo informações preliminares, as principais chuvas do Estado se concentraram na faixa centro-leste cearense, com registros acima de 40 mm também no Sertão Central e Inhamuns.

Previsão do tempo

As chuvas devem se manter em maior concentração nas zonas afastadas da faixa litorânea do Estado, pelo menos até o fim desta segunda. De acordo com a previsão da Funceme, há alta possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba, no Cariri, no Vale do Jaguaribe e no Sertão Central e Inhamuns, enquanto no litoral a chance de registros é reduzida.

Na terça-feira, 21, bem como na quarta-feira, 22, a expectativa é de que o céu varie de parcialmente nublado a poucas nuvens em todo o Ceará.

Por fim, as maiores temperaturas do Estado devem ser registradas entre o Sul do Vale do Jaguaribe e o Cariri, com índices de até 37°C. O tempo mais ameno deve frequentar as áreas serranas, com mínimas de 19°C.

Em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF), a amplitude térmica deve variar de 24°C a 32°C.



Confira cidades com maiores chuvas no Ceará nesta segunda: