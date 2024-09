Justiça revoga prisão de acusados de desviar verbas e fraudar licitações

Crédito: Reprodução/Ministério Público do Estado do Ceará

O 3º Núcleo Regional de Custódia e de Inquéritos do Ceará decidiu pela revogação da prisão de cinco pessoas que foram alvo de uma operação contra desvio de verbas e fraudes em licitações em Itatira, a 214,31 km de Fortaleza, no Ceará. A decisão é da terça-feira, 24. A informação foi apurada pelo O POVO.

A operação Hasta, do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), foi deflagrada no dia 17 de setembro, e prendeu servidores públicos de Itatira. A secretária de finanças do município, um controlador e um ordenador de despesa da prefeitura estavam entre os investigados. Os nomes deles não foram divulgados.

O MPCE divulgou que havia suspeita da prática de conluio, situação em que o grupo atuava de forma combinada para facilitar desvios de verba, pagamentos indevidos e fraudes em processos licitatórios. As movimentações teriam um valor de R$ 132 milhões em oito anos.