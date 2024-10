Duplo homicídio é registrado em Itarema

Um duplo homicídio foi registrado neste domingo, 6, na localidade de Panã, zona rural de Itarema. As vítimas, do sexo masculino e feminino ainda não foram identificadas formalmente.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo e morreram.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.