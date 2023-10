Bispo de Itapipoca e grupo de peregrinos brasileiros estão em Israel: "Estamos tranquilos e rezando"

O bispo do município de Itapipoca, Dom Rosalvo Cordeiro de Lima, e um grupo de 16 peregrinos brasileiros estão em Israel em meio aos novos ataques registrados entre as forças militares e o Hamas. O bispo contou que ouviu os bombardeios e, com o fechamento da fronteira, os religiosos ficaram presos na cidade, onde permaneceram até essa segunda-feira, 9.

De acordo com informações do g1 Mogi das Cruzes e Suzano, o líder religioso e o grupo de Salesópolis, São Paulo, realizavam uma peregrinação na cidade de Belém, no território palestino, quando o conflito se intensificou.