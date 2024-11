Supermercado em Itapajé é autuado por comércio de produtos vencidos

Um supermercado localizado em Itapajé, município cearense a 130 km de Fortaleza, foi autuado na última segunda-feira, dia 18 de novembro. A autuação ocorreu devido à comercialização de produtos fora do prazo de validade e à divergência de preços entre as prateleiras e o caixa.

O Supermercado Para Ty foi fiscalizado peo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da Unidade Descentralizada do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) de Maracanaú.