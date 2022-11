Pedra turística de Itapajé "pega fogo" após ser atingida por raio

Incêndio ocorreu na Pedra do Frade (Foto: CBM-CE/Reprodução)



A Pedra do Frade, em Itapajé, foi atingida por um raio na noite deste domingo, 6. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, após receber a descarga elétrica, a vegetação do topo e do entorno da rocha entrou em combustão. O fogo, no entanto, logo foi contido.

Confira o registro dos primeiros momentos do incêndio:

O momento foi registrado por moradores. Conforme o CBM-CE, não foi necessário o envio de uma guarnição para atender a ocorrência. “Logo após a queda do raio, que começou o incêndio, começou também uma chuva. A chuva apagou o fogo”, explica o tenente-coronel Mardens Vasconcelos.

O Frade de Pedra é um dos pontos turísticos da cidade e um dos vários monumentos geológicos da Serra de Uruburetama, a 900 m de altitude. O local recebe esse nome por seu contorno lembrar um frade com capuz.

