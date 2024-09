Homicídio, armas e drogas: quatro pessoas são presas por crimes cometidos em Itaitinga

Um dos detidos foi um homem de 25 anos, localizado no bairro Parque Santo Antônio. Havia mandados de prisão e de busca e apreensão abertos em seu desfavor.

Cinco mandados de prisão e nove de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil do Ceará em desfavor de suspeitos de cometer crimes de homicídio, posse de drogas e de armas em Itaitinga , Região Metropolitana de Fortaleza. Na operação, executada na quarta-feira, 11, e na quinta-feira, 12, dois alvos foram retirados de circulação e outros dois foram capturados em flagrante em posse de drogas e munições.

Nas buscas, um outro suspeito, de 26 anos, com ficha por crime contra a incolumidade pública, foi preso em posse de um carregador de pistola com nove munições 9mm, cocaína e uma balança de precisão.

Os agentes prenderam ainda um homem de 19 anos, em posse de maconha, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. As ações policiais foram iniciadas na quarta-feira, 11, com a prisão de um homem de 28 anos, suspeito pelo crime de homicídio registrado no último dia 6 de setembro, em Itaitinga.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).