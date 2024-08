Homem é preso e motocicleta furtada é apreendida em Itaitinga

Durante uma abordagem, os agentes verificaram que a motocicleta do suspeito apresentava sinais de adulteração e clonagem .

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 22 da BR-116, em Itatinga , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A moto tinha placa do estado de Minas Gerais, mas era um veículo emplacado em Morada Nova, no interior do Ceará, e possuía registro de furto nos sistemas policiais.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o roubo da motocicleta foi registrado em março de 2024, em Itaitinga.

O condutor afirmou que comprou a motocicleta por meio de uma rede social e não deu detalhes sobre o vendedor.