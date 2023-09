Detentos jogam água sanitária em policiais penais após retorno de diretor afastado

O caso seria uma represália dos internos após o retorno da direção, afastada por 90 dias após acusações de tortura na unidade. Os detentos seriam os mesmos do motim registrado no último dia 18 de março e são apontados como integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), conforme O POVO apurou.

Conforme a SAP, os internos foram contidos pela Polícia Penal de plantão e responderão criminalmente pelo ato. A Secretaria informa que os profissionais estão bem e com a saúde preservada.

"A SAP reforça que não cederá às tentativas do crime e que o Estado seguirá firma no controle da segurança prisional, no trabalho de ressocialização e valorização da Polícia Penal do Ceará", afirma.

Após o afastamento da direção, defesa dos policiais penais apresentou um vídeo que mostra um motim na unidade. Nas imagens, os internos tentavam roubar as armas dos policiais penais.

A advogada que faz a defesa dos policiais penais apontou que houve um motim de integrantes do PCC e que esses internos vieram de outra unidade.

Eles seriam os mesmos presos que foram alvo de operação do Ministério Público do Ceará (MPCE), na CPPL 3, acusados de realizar "salves" da organização criminiosa por meio de quentinhas.