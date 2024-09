Depósito de material reciclável em Ipueiras é atingido por incêndio

Segundo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), informações iniciais apontam que o fogo iniciou em um monturo, área com lixo ou entulho acumulado, e se alastrou para dois veículos desativados.

O combate e o trabalho de rescaldo, quando se apaga os focos remanescentes do fogo, consumiram ao todo cerca de três mil litros de água. A Guarda Municipal e a Autarquia Municipal de Trânsito de Ipu (AMCI) deram apoio no trânsito e no isolamento do local. O incêndio foi controlado às 20h15.

Esse não é um caso isolado de incêndio decorrente de monturo registrado no Ceará. Conforme balanço divulgado em junho recente pelo CBMCE, só entre janeiro e maio deste ano, a corporação apagou 276 incêndios do tipo, número 7,39% maior ao registrado no mesmo período de 2023, de 257.