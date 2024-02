Criança de 3 anos morre atropelada enquanto brincava na rua em Ipu

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso aconteceu na localidade de Lagoa Velha. A criança estava brincando perto de um carro em uma via pública.

O motorista do veículo teria realizado uma manobra e acabou atingindo a vítima. Ainda segundo a SSPDS, a criança morreu no local.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura o caso por meio da Delegacia Municipal de Ipu.