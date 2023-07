Homem é preso suspeito de estuprar enteado de 2 anos no Interior do Ceará

Um homem de 27 anos suspeito de estuprar o próprio enteado, uma criança de 2 anos, foi preso pela Polícia Civil, em Ipu, a 295 quilômetros de Fortaleza. O crime aconteceu em maio de 2022, em Merouca, onde o suspeito morava com a então companheira e o filho dela. O caso foi denunciado pela mãe da criança e após o início das investigações o homem fugiu da cidade. Na quinta-feira, 20, ele teve o paradeiro descoberto e terminou detido.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara única da Comarca de Meruoca, após representação da Polícia Civil do Ceará. O inquérito foi conduzido pela Delegacia Municipal de Massapê, unidade regional que atende Meruoca. Os investigadores do caso contaram com o auxílio do do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte) para localizar o suspeito.

No decorrer da investigação, ele tinha comparecido voluntariamente à Delegacia para prestar depoimento e negar a acusação. Após ser preso, o suspeito foi conduzido para a unidade policial e em seguida transferido para um presídio da região. Para preservar a identidade da vítima, O POVO opta por não divulgar o nome do preso.