AGU fecha acordo para desapropriação de terrenos para transposição do São Francisco

A Advocacia-Geral da União (AGU) fechou 52 acordos de desapropriação dos terrenos que serão usados nas obras da transposição do Rio São Francisco. Os terrenos ficam no município de Ipaumirim, a 432,31 km de Fortaleza. A soma de 1,7 milhão em indenizações será paga em cinco dias às pessoas que foram expropriadas

Com o consenso, os terrenos estarão prontos para que as empresas responsáveis pelas obras que levarão as águas do "Velho Chico" para a população do sertão nordestino. A negociação foi celebrada na última terça-feira, 20, no campo da II Semana Regional de Conciliação e Cidadania, promovida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). A iniciativa iniciou no dia 19 e foi até o dia 23 de agosto.

As audiências on-line foram feitas pela 16ª Vara de Limoeiro do Norte em processos de desapropriação ajuizados pela União no ano de 2023 e no ano de 2024 para que o Projeto de Integração das Bacias do Rio São Francisco fosse implementado.