Família morre vítima de incêndio em apartamento em Valparaíso, Goiás

As vítimas eram um casal e o filho de dois meses, que numa tentativa de se salvar, saltaram da varanda do apartamento, onde estavam quando o incêndio começou. Outras 12 pessoas ficaram feridas.

Três pessoas morreram vítimas de um incêndio que atingiu o sétimo andar de um prédio na cidade de Valparaíso, em Goiás. O fato foi registrado na manhã desta terça-feira, 27, no condomínio Parque das Árvores, no bairro Parque Rio Branco, por volta das 10h35min, e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) com o apoio dos bombeiros militares do Distrito Federal.

Ao O POVO, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás informou que após o controle das chamas, os bombeiros militares de Valparaíso, Luziânia, em Goiás, e do Distrito Federal, trabalharam no processo de rescaldo. O prédio precisou ser evacuado para que os bombeiros pudessem atuar na ocorrência.

O CBMGO informou ainda que as causas do incêndio só são determinadas quando uma perícia técnica detalhadas é feita, e que qualquer informação sobre as origens do incêndio antes da conclusão do processo é considerada especulação prematura e imprecisa.