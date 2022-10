PRF apreende carga de calçados falsificados em Ipaumirim

23:42 | Out. 26, 2022

Dentro do caminhão-baú, foram encontrados tênis e sandálias semelhantes a produtos de marcas conhecidas com traços de falsificação

Um homem foi preso por transportar mercadoria com três mil pares de calçados falsificados na cidade de Ipaumirim, no Centro-Sul do Estado, a 415,2 km de Fortaleza.

O veículo saiu de um posto de fiscalização da Sefaz da Paraíba e foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, no km 427 da BR 116.

Dentro do caminhão-baú VW/24.250, foram encontrados tênis e sandálias semelhantes a produtos de marcas conhecidas com traços de falsificação.

O homem informou aos agentes que os calçados seriam distribuídos em municípios da Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Mossoró seria o destino final da mercadoria.

O motorista, o veículo e a carga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ipaumirim para que sejam tomadas as devidas providências.



