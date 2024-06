Dois homens ficam desacordados após serem atingidos por cavalo em vaquejada no Ceará

O caso aconteceu em uma vaquejada realizada no último domingo, 2. Segundo informações da Prefeitura de Ipaporanga, um dos homens precisou ser transferido para Crateús

Um cavalo se chocou com dois homens que assistiam a uma vaquejada nesse domingo, 2, em Ipaporanga, no interior do Ceará. O evento chamado "Pega de boi" ocorria na localidade de Alto dos Prazeres. O evento tinha premiação em dinheiro, além de um troféu.

De acordo com informações da Prefeitura de Ipaporanga, os dois homens não estavam na área adequada para assistirem ao evento e foram atingidos pelo cavalo.

Imagens de um vídeo gravado pelo fotógrafo Diego Matins mostram o impacto e quando os dois homens caem ao chão, já desacordados.