Homem é preso suspeito de matar a própria irmã de 65 anos em Ipaporanga

Uma idosa de 65 anos foi morta a facadas em sua residência no município de Ipaporanga, na última quarta-feira, 31. O suspeito do crime seria o próprio irmão da vítima, um homem de 54 anos. Ele foi preso por uma equipe da Força Tática (FT) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Informações veiculadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) dão conta de que a vítima foi morta por um objeto perfurocortante.

Após ser encontrado por agentes policiais, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Crateús, onde foi autuado pelo crime de feminicídio. No momento, o detido encontra-se à disposição da Justiça.

