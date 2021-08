Homem suspeito de estuprar filhas gêmeas de três anos é preso

A rede, inicialmente vista como acessório popular, alcançou espaço nacional e internacional como artigo doméstico de charme e bem-estar. Segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), US$ 890 mil do lucro entre janeiro e abril deste ano foi obtido através da venda de redes para o Exterior. Grande parte da produção estadual do produto vem diretamente do Vale do Jaguaribe, mais precisamente da cidade de Jaguaruana, a "terra das redes".

O município foi o primeiro do Ceará a receber a Indicação Geográfica (IG) de Procedência do Estado, que reconhece as características naturais, históricas e socioeconômicas de um lugar. O processo também facilita a produção local e valida a identificação cultural da cidade, que leva a rede representada até na bandeira e no hino municipal. A fabricação da mercadoria é feita, majoritariamente, a partir de estruturas familiares, como a que ocorre por gerações na Valente Têxtil.

A empresa surgiu em Jaguaruana durante os anos 1970. "Naquela época, a rede era vista como um produto voltado para a população com menor poder aquisitivo. O foco era produzir redes populares", relembra o fundador Francisco Valente, o Seu Chico. De lá para cá, o processo de produção da marca segue muito similar ao de 40 anos atrás. "Por meio de teares rústicos tece-se o tecido, que é enviado para várias artesãs da cidade", especifica. Nas mãos experientes, as tramas ganham forma, os punhos se firmam e a varanda - depois costurada na parte inferior do produto - é desenvolvida manualmente.

Baseando-se nesta fórmula, a Valente procura seguir o princípio de valorização artesanal e descobre diferentes maneiras de se manter no mercado por meio da inovação da tradição. "Buscamos sempre ouvir nossos clientes, suas necessidades e expectativas para criar novos produtos. Faz parte da rotina dos funcionários viajar para outras cidades e até mesmo para outros países atrás de tendências e novidades", pontua.

Com o passar dos anos e o crescimento da popularidade, o item ganha novas representações no cotidiano. "Ao longo do tempo, a rede foi ganhando no imaginário de muita gente essa ligação com o descanso, o acolhimento", destaca o arquiteto Carlos Otávio, que trabalha há mais de 30 anos na área de interiores. O profissional atua entre Fortaleza, São Paulo e Lisboa, onde fixa residência. Ele menciona que essa transição faz com que ele tenha um olhar mais "cuidadoso e reflexivo" sobre os valores culturais do país onde nasceu.

A rede desponta, então, em seus projetos como um reflexo da brasilidade e uma lembrança da casa de avós. "É uma das coisas bem cearense, sem dúvidas, faz parte da minha história. Como muita gente pede, a gente tem encaixado nas varandas de uma forma que fica bonito, acolhedor, integra a socialização da família", descreve. Parte da disseminação do elemento no Ceará, pontua Carlos, foi feita pelo pintor, designer e decorador Sergei de Castro.

"Deixou de ser apenas um acessório para dormir. Você tem as varandas muito bem elaboradas, os tons crus, tudo isso vai dar uma característica mais natural ao ambiente. A outra linguagem está muito ligada ao tecido de algodão, a fibra natural, o principal elemento da rede", detalha o arquiteto. Para ele, o espaço exemplar para uma rede seria na varanda de casa. "Mas nada que, dentro de um enquadramento, não se encaixe em um quarto", prossegue. As novidades da área trazem redes com diversas tramas, cores e funcionalidades, podendo ser uma substituição para poltronas, por exemplo. Para quem busca boas opções em Fortaleza, Carlos indica um passeio pelo Mercado Central ou pelo Centro de Turismo do Ceará (Emcetur).





Tags