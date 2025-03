8 pessoas são resgatadas após embarcação tombar em açude de Iguatu

Oito pessoas foram resgatadas no Açude Trussu, em Iguatu, no Centro-Sul do Ceará. O grupo estava em uma embarcação que tombou por volta das 15 horas de sábado, 2.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), todas as vítimas foram resgatadas por outra embarcação que estava nas proximidades. Não houve feridos.