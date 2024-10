Incêndio atinge prédio comercial de reciclagem em Iguatu

Na noite desse sábado, 19, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o incêndio registrado em um prédio comercial de material reciclável, na cidade Iguatu, localizada a 388,82 quilômetros (km) de Fortaleza. Não há registro de vítimas.

De acordo com os bombeiros, o fogo teria começado por volta das 20h40min. O incêndio atingiu a estrutura do edifício, derrubando parte do telhado e do reboco das paredes. Além dos recicláveis, também foram registrados danos em duas caminhonetes, uma balança e uma empilhadeira.

As equipes atuaram em duas frentes de combate. Foram utilizadas duas máscaras de Equipamento de Proteção Respiratória Autônoma (EPRA) para acessar o prédio e conter os focos existentes. As equipes também contaram com o uso de duas linhas de mangueiras do hidrante, além de uma retroescavadeira, para realizar o rescaldo.