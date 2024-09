Candidato a vereador usou alicate para retirar arame farpado e simular sequestro

Vídeo mostra homem amarrado com fios de arame farpado Crédito: reprodução/vídeo

A Polícia Federal (PF) elucidou o caso de um falso sequestro do candidato a vereador Eliomar Cardoso (PT), em Iguatu, no Ceará, a partir das contradições do caso. Conforme a PF, o candidato relatou que estava com um alicate no carro e que retirou os fios de arame farpado de uma cerca para se amarrar e simular o próprio sequestro. Na falsa comunicação de crime, o político relatou que foi alvo de organizações criminosas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A PF tomou conhecimento do caso por meio das notícias veiculadas na imprensa do Ceará. Diante da gravidade do caso, a Polícia Federal designou uma equipe e verificou contradições, que foram apresentadas ao próprio Eliomar, que confessou ter simulado o sequestro.

A Polícia Federal investiga a participação de outras pessoas na ação. O Ministério Público e a Justiça Eleitoral vão analisar a situação e a candidatura do homem. Ele foi autuado por comunicação falsa de crime na delegacia e em seguida foi liberado.

O delegado da PF ressaltou que a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. A situação causou repercussão na região e temor nas pessoas do município, que acreditavam no sequestro. Eliomar aparecia em um vídeo dentro do próprio veículo com as mãos e pés amarrados e o pescoço preso ao banco do motorista pela cerca de arame farpado. Eliomar ainda relatou que teve o material de campanha rasgado.