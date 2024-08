Candidato a vereador simulou próprio sequestro em Iguatu, afirma Polícia Federal

O candidato a vereador de Iguatu, Eliomar Cardoso (PT), teria simulado o próprio sequestro, de acordo com apuração da Polícia Federal. Ele confessou aos agentes.

"Desde o início das investigações, as inconsistências foram notadas pela Polícia Federal. O candidato a vereador, que colaborou com as investigações, confessou aos agentes da PF ter forjado o crime", afirma nota divulgada pela PF.

Eliomar será indiciado por falsa comunicação de crime, conforme previsto no Código Penal Brasileiro. A pena pode ser de detenção de um a seis meses e pagamento de multa.