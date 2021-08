Polícia prende homem com 160 kg de fumo em embalagens falsificadas

Um homem de 60 anos foi preso em flagrante, em Iguatu, na Região Centro-Sul do Estado, com 160 quilos de fumo divididos em embalagens falsificadas e prontas para a comercialização. A prisão de Antônio Ferreira Matias, com passagens na Polícia por receptação, ocorreu na tarde dessa segunda-feira, 23. Ele foi conduzido à Delegacia Regional do município, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia Regional de Iguatu avistaram um homem trafegando em via pública e o abordaram. Durante buscas no veículo, os policiais localizaram oito fardos, cada um com 20 quilos de pacotes de fumo em embalagens falsificadas, com marcas de duas empresas da região. Os pacotes estavam prontos para serem comercializados.

Antônio Ferreira Matias, de 60 anos, com passagens por receptação, foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado em flagrante novamente pelo crime de receptação qualificada. A Polícia Civil dará continuidade aos trabalhos policiais com o intuito de identificar outras pessoas envolvidas no crime.



