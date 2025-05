MPCE pede reparos estruturais urgentes em ponte da CE-282, em Icó

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pediu a reparação e controle imediato de danos estruturais da ponte da CE-282 , sobre o Rio Salgado, na cidade de Icó , a 383,11 km de Fortaleza.

Segundo o órgão, o documento foi enviado no dia 8 de maio e reencaminhado nessa quinta-feira, 22, por meio de ofício. Nele, é pedido que as mudanças sejam apresentadas em um prazo de 10 dias.

A superintendência afirma ainda que estudará a solicitação do MPCE quanto a medidas de mitigação dos riscos ao tráfego de pessoas na ponte.

Armaduras e fundação expostas: nível de deterioração consta em relatório da SOP

Conforme a Promotoria, a ponte apresenta aparente desgaste de materiais e possível comprometimento da infraestrutura. O MP acompanha a situação desde junho de 2024, após receber denúncias da população. A ponte foi construída em 1939 e é um dos cartões postais de Icó.

Em abril de 2025, o órgão relata que a SOP enviou um relatório confirmando alto índice de deterioração da ponte, como laje com armaduras expostas e corroídas, fundação com estacas expostas e segregação de concreto, manchas de umidade e viga travessa com desplacamento do revestimento, entre outros problemas.