Homem é preso transportando 64 kg de cocaína e crack escondidos na lataria do carro

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por transportar 64 quilos (kg) de drogas ilícitas no interior do Ceará. A prisão foi realizada em Icó. De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o destino do preso era a região do Cariri, no sul do Estado.

Leia mais Três pessoas são presas por estelionato, roubo e tráfico de drogas em operação policial

Sobre o assunto Três pessoas são presas por estelionato, roubo e tráfico de drogas em operação policial

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O homem é natural do município de São Bento, na Paraíba, e vinha da região Norte do País. O veículo foi abordado por policiais civis do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e, depois, levado até a sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF).