Dupla é presa após esconder droga dentro de boneca em Icó

Uma boneca "recheada" de maconha foi apreendida pela Polícia Militar nesta sexta-feira, 21, em Icó, a 350 quilômetros de Fortaleza. O brinquedo infantil era usado por dois jovens, um de 21 e outro de 24 anos, ambos presos em flagrante. A ocorrência teve origem a partir de denúncia anônima.

Os alvos da ação policial estavam em dois locais distintos. O primeiro, identificado como Maurício Paulino, 21, foi localizado em uma residência no bairro Conjunto Nova Vida. Com ele, os agentes de segurança encontraram várias porções de maconha e um simulacro de pistola.

No segundo endereço, no Conjunto Uberlândia, os policiais abordaram Israel Fernandes da Silva, 24. Durante vistoria na residência, a guarnição se deparou com uma boneca de plástico dentro de um berço num dos quartos da casa.

O brinquedo estava preenchido com papelotes de maconha. No mesmo imóvel, havia balança de precisão, embalagens para acondicionar drogas e outros materiais possivelmente usados no comércio ilegal de entorpecentes.

A dupla foi levada para a Delegacia Regional de Icó e autuada em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, os suspeitos foram encaminhados para unidades prisionais. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a participação de ambos no crime organizado na região.