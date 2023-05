Casal homoafetivo é morto a tiros em Icó

Um duplo homicídio foi registrado na tarde desta terça-feira, 16, no município de Icó, localizado na região Centro-Sul do Estado. As vítimas foram um casal homoafetivo, identificados como Francisco Guilherme Fidéles da Silva, de 22 anos, e Marcos Antônio Pereira de Lima, de idade não informada. Eles foram mortos a tiros em uma estrada carroçável do município.



A PM foi acionada por volta das 15h30min para a ocorrência. Os corpos foram encontrados na rua B, do Conjunto Gama. Conforme a PM, o casal trafegava em uma moto quando foram surpreendidos pelos criminosos.

Testemunhas informaram que o assassinos estavam em uma moto modelo Honda Bros, de cor preta. O condutor estaria com uma calça jeans preta, camisa branca e boné preto, enquanto o passageiro vestiria calça jeans preta, camisa preta e boné preto.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso pelo crime. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Icó.



Com o duplo homicídio desta terça, subiu para quatro o número de homicídios registrados neste ano em Icó, conforme dados da SSPDS. No mesmo período do ano passado, três assassinatos haviam sido registrados no município.



Relembre os homicídios ocorridos neste ano em Icó

O primeiro homicídio ocorrido neste ano em Icó foi registrado em 6 de março e vitimou Rafael Pinheiro de Sousa, de 32 anos. Ele foi morto a tiros na sede do município. Quatro homens foram indiciados pela Polícia Civil pelo crime e o caso aguarda agora manifestação do Ministério Público Estadual (MPCE).



Já em 12 de março, José Lázaro Barbosa da Silva, também de 32 anos, foi morto a golpes de faca. O crime ocorreu na praça pública do distrito de Lima Campos após uma discussão surgida enquanto a vítima ingeria bebida alcoólica. Francisco Anderson Lima Vieira, de 24 anos, foi denunciado pelo crime.