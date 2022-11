Os republicanos que podem desafiar Trump em 2024

Governadores populares, senadores influentes, ex-membros de seu governo, incluindo seu ex-vice-presidente: várias figuras do Partido Republicano podem desafiar Donald Trump na próxima corrida à Casa Branca.

O ex-presidente anunciou na terça-feira que buscará um novo mandato em 2024. Embora continue muito popular entre seus apoiadores, sua aura perdeu força depois que vários dos candidatos que apoiou foram derrotados nas eleições de meio de mandato. E muitos conservadores procuram alternativas antes das primárias republicanas.

Segue uma lista com os possíveis adversários do bilionário, nenhum dos quais entrou oficialmente na corrida ainda:

Aos 44 anos, o governador da Flórida é a estrela em ascensão da extrema direita.

Em 2018, ele venceu uma disputa acirrada para governar este estado do sul dos Estados Unidos, depois de ser apoiado por Trump, cujas ideias ele compartilha, mas não seus excessos. Desde então, DeSantis se distanciou do ex-presidente e ganhou popularidade ao manter a Flórida aberta durante a pandemia, enquanto multiplicava golpes ultraconservadores na educação ou na imigração.

Nas eleições de meio de mandato, DeSantis foi reeleito com mais de 20 pontos percentuais de vantagem sobre o adversário democrata. "Para mim, a luta está apenas começando", disse durante o discurso da vitória, alimentando as especulações.

Ex-jogador de beisebol universitário e oficial da Marinha, casado e pai de três filhos, esse católico personifica a autoridade tradicional e a família, valores prezados pelos conservadores.

Trump disse que não pegaria leve em caso de um duelo e o apelidou de "Ron DeSanctimonius" (um jogo de palavra com "Sanctimonius", hipócrita em inglês), menosprezando sua vitória eleitoral.

As pesquisas ainda dão ao bilionário uma vantagem confortável, mas a diferença entre os dois está diminuindo: Trump tem cerca de 50% da intenção de voto entre os republicanos, contra 30% de DeSantis.

Após anos de lealdade inabalável a Trump, seu ex-vice-presidente mudou de tom após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 por militantes trumpistas.

Mike Pence chamou as palavras do presidente de "imprudentes" naquele dia e o acusou de "colocá-lo em perigo". Trump insistiu que Pence se recusasse a certificar a vitória eleitoral de Joe Biden no Congresso.

Mas o ex-governador de Indiana não o fez, o que ainda gera forte resistência entre os trumpistas e coloca em risco suas chances nas primárias republicanas. Pence tem cerca de 7% das intenções de voto, de acordo com as pesquisas.

No entanto, esse evangélico de 63 anos, ferrenho opositor do aborto, parece determinado a ser candidato: acaba de publicar um livro de memórias intitulado "So Help Me God" ("Que Deus me ajude", em tradução livre) e multiplica suas aparições e discursos.

O empresário Glenn Youngkin, 55, conseguiu tomar o governo da Virgínia dos democratas em 2021 e, desde então, tem colocado em prática a política clássica de direita (impostos mais baixos, financiamento extra para a polícia), combinada com medidas controversas sobre pessoas transgênero ou programas de luta contra o racismo nas escolas.

Sem ser candidato, Youngkin esteve fortemente envolvido na campanha para as eleições de meio de mandato e vários doadores do Partido Republicano estariam, de acordo com a mídia, dispostos a apoiá-lo se ele decidisse buscar a indicação do partido para a Casa Branca.

A ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos EUA na ONU Nikki Haley, 50, pode ser uma das poucas mulheres a disputar as primárias republicanas. Ele nunca questionou o histórico de Trump, mas criticou abertamente sua cruzada pós-eleitoral por suposta fraude que nunca foi comprovada.

O senador da Carolina do Sul Tim Scott, 57, sonha em ser o primeiro presidente republicano negro. Após sua reeleição em 8 de novembro -com 26 pontos percentuais de vantagem sobre seu rival- ele evocou a figura de seu avô, que votou em Barack Obama. "Eu gostaria que ele estivesse vivo para ver outro presidente negro, e que desta vez fosse um republicano!".

