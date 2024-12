Professora cearense recebe mais de R$ 6 milhões de pensão da Marinha em 27 anos

Caso foi descoberto em junho de 2021 após uma denúncia anônima; mulher foi condenada no ano passado e deve pagar multa pelos crimes de fraude e estelionato

O caso foi descoberto em 2021 e a mulher foi condenada pelo Ministério Público Militar (MPM), em junho do ano passado, à pena de 2 anos e oito meses de reclusão. A mulher foi identificada como Marlene Rebouças Viana, e se passou por uma pessoa que não existia, nomeada Valbaniza Rodrigues Viana.

Uma professora de 73 anos recebeu por 27 anos mais de R$ 6 milhões em pensão da Marinha do Brasil . Entre 1994 a 2021, a mulher, residente do município de Icapuí , a 201,78 quilômetros de Fortaleza , afirmou ser filha de um ex-tenente da Marinha, que faleceu em 1981.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mulher é condenada a pagar multa de R$6 milhões

Conforme documento da Justiça Federal no Ceará (JFCE), a mulher também foi condenada a pagar uma multa de R$ 6 milhões. “No caso de pagamento parcial no prazo previsto no caput, o restante será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”, consta o documento.