Detran identifica disparo em massa de SMS sobre suspensão da CNH e alerta para golpe no Ceará

Mensagem simula a comunicação do órgão público com link falso para regularização da carteira de habilitação. Estado teve mais de 30 mil ocorrências de crime de estelionatos neste ano e aumento de 10% nas prisões e apreensões nos delitos

A mensagem simula a comunicação do órgão público. "NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Suspensão da sua CNH em andamento. saiba mais e evite sua restrição", diz o SMS. Um link para a regularização do documento é fornecido na mensagem. Ao acessá-lo, o usuário é direcionado para uma página que imita o portal oficial GOV.BR, do Governo Federal.

O Departamento Nacional de Trânsito no Ceará (Detran/CE) identificou um " disparo em massa" via SMS pelo celular notificando condutores sobre a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) . O Departamento fez um novo alerta, nessa quarta-feira, 11, por meio das redes sociais, sobre a tentativa de golpe. Em novembro, o órgão enviou uma notícia-crime à Polícia Civil do Ceará (PC-CE) sobre as tentativas de estelionato.

De acordo com o diretor jurídico do Detran/CE, Marcos Macedo, os primeiros casos do golpe foram relatados por meio da Ouvidoria do órgão. As notificações também chegaram para alguns servidores do departamento de trânsito e por pessoas próximas aos profissionais.

“A comunicação veio de vários canais que levaram a essa conjuntura do disparo em massa aliado a outros relatos de âmbito nacional”, afirma. Ainda segundo o diretor, o órgão não envia notificações sobre irregularidades aos condutores por SMS, e-mail ou por aplicativos.

“Não existe nenhuma comunicação feita dessa forma por parte do Detran. Todas as informações oficiais são realizadas por cartas via Correios. Qualquer notificação do Detran sobre eventuais irregularidades é feita sempre pelos correios”, ressalta o diretor jurídico do órgão.