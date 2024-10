Universidade do Canadá realiza workshop sobre preservação de peixe-boi marinho em Icapuí

O evento está sendo coordenado pela doutora em Ciências Marinhas Tropicais, pelo Instituto de Ciências do Mar (Labomar-UFC), Carol Meirelles, que também é pesquisadora associada da UCB e vai até esta sexta-feira, 18 Crédito: Acervo Aquasis

A Alliance for Manatees — Aliança pelos Peixe-boi, em português — , projeto da Unidade de Pesquisa de Mamíferos Marinhos do Instituto de Oceanos e Pesca da Universidade da Colúmbia Britânica (UCB), localizado em Vancouver, no Canadá, está realizando um workshop sobre sobre a preservação do peixe-boi marinho, em Icapuí, a 201,7 km de Fortaleza. O evento, que segue até sexta-feira, 18, está sendo coordenado pela doutora em Ciências Marinhas Tropicais, pelo Instituto de Ciências do Mar (Labomar-UFC), Carol Meirelles, que também é pesquisadora associada da UCB. Participará ainda do workshop o professor Andrew Trites, diretor da Unidade de Pesquisa de Mamíferos Marinhos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No total, o workshop reunirá 23 pesquisadores de 18 instituições, representando Brasil, Venezuela, México, Suriname, Guiana Francesa e Colômbia. Os profissionais estão trabalhando no refinamento de modelos de habitat e no desenvolvimento de um mapa de prioridades de conservação para as espécies, que estão ameaçadas pela degradação de seus ambientes naturais e pelas alterações climáticas.

O evento está sendo apoiado pela Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis), uma ONG local comprometida com a conservação da vida selvagem. Sobre a Alliance for Manatees O projeto faz parte da Unidade de Pesquisa em Mamíferos Marinhos, dirigida pelo Prof. Andrew Trites, da UCB. O projeto une instituições líderes em toda a América Latina para proteger o peixe-boi-marinho e seus habitats. A iniciativa recebe apoio financeiro vital do Zoológico de Nuremberg, da Fundação Pairi Daiza, de Yaqu Pacha e.V. e da IUCN — União Internacional para a Conservação da Natureza — Species Survival.

Ao O POVO, Carol Meirelles explica que a troca de informações tem sido muito importante no workshop. “Os pesquisadores têm trabalhado em suas áreas há bastante tempo e possuem informações sobre a presença da espécie. Essa troca de informações possibilitou com que a gente pudesse fazer essa pesquisa e tentar identificar essas áreas prioritárias para a conservação”.

A doutora conta que o grande desafio para evitar a extinção da espécie é o fato do habitat natural do animal ser costeiro. “Ele está intimamente relacionado com a presença humana. Todas as espécies costeiras acabam sofrendo com muitos impactos das atividades humanas”, relata. Carol continua: “Por mais que algumas questões tenham sido resolvidas em certos locais, como por exemplo: já não há mais a caça ou que tenha diminuído bastante, tem outras ações humanas aparecendo e aumentando. Essas ações atuam sinergicamente. Como o funcionamento de portos, tráfego de embarcações e aí você tem a contaminação do ambiente, risco de atropelamento”.

Segundo a pesquisadora, as ações que podem ser adotadas para evitar a extinção é o que está sendo debatido no workshop. “Estamos trabalhando em colaboração para identificar essas áreas importantes, o que pode ser feito e o que deve ser priorizado para diminuir as ameaças à espécie na América do Sul”. Carol destaca que o que tem sido mais discutido “são os locais que têm as características ambientais, recursos disponíveis para a sobrevivência da população de peixe-boi na América do Sul. Estamos falando desde a Colômbia até Sergipe, no Nordeste do Brasil”. A partir da identificação dessas áreas e das ameaças, é possível considerar quais delas são as prioritárias para ações de conservação. No Brasil, a espécie é encontrada em águas costeiras e estuarinas. Já em outras regiões da América Latina, o animal é encontrado em rios.