Irmãos morrem em colisão com caminhão na CE-187

Dois irmãos morreram em um acidente de trânsito na CE-187 , no distrito de Várzea Grande, em Guaraciaba do Norte , na última terça-feira, 17. As vítimas estavam em uma motocicleta e tentaram uma ultrapassagem proibida em uma curva, mas acabaram colidindo frontalmente com um caminhão.

Nas imagens do acidente, que circulam nas redes sociais, é possível ver o corpo de Felipe Pinto em via pública. No vídeo, a motocicleta está em estado de perda total, com o chassi em chamas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS), uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada. A pasta também informou que o motorista do caminhão não permaneceu no local. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do acidente.