Facções criminosas teriam articulado execuções que deixaram criança e professora feridas em Guaiúba

Crédito: Via WhatsApp O POVO

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante suspeito de envolvimento nos disparos que mataram duas pessoas e deixaram uma professora e uma criança de 6 anos feridas. O crime foi registrado entre a madrugada e a manhã dessa quarta-feira, 10, em Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza, e a prisão aconteceu no começo da noite. Os tiros estariam relacionados à disputa entre facções criminosas rivais.

Na madrugada, um homem foi morto dentro de uma residência. Outra vítima foi morta em via pública no começo da manhã, nas proximidades de uma escola. Uma professora que havia desembarcado de um ônibus e uma criança de 6 anos, estudante da instituição de ensino, foram baleadas. Ambas foram socorridas, e não há risco de morte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o diretor do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana, delegado Gustavo Pernambuco, o suspeito foi preso em flagrante no início da noite de quarta-feira.