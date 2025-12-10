Casal e dois filhos morrem após colisão entre moto e carro no Ceará

Colisão que resultou na morte de quatro pessoas nesta quarta-feira, 10, aconteceu em trecho da CE-179 / Crédito: Google Maps/Reprodução

A colisão entre um veículo e uma motocicleta na manhã desta quarta-feira, 10, no município de Groaíras, a 226,56 km de Fortaleza, resultou na morte de quatro pessoas da mesma família. As vítimas, que estavam na moto, eram um homem, de 38 anos; uma mulher, de 27 anos; e os filhos do casal. De acordo com as informações policiais, os dois transportes trafegavam em uma rodovia, quando teriam colidido. O condutor do veículo envolvido no acidente permaneceu no local e acionou o socorro para as vítimas, além de ter se apresentado espontaneamente em uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).