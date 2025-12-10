Casal e dois filhos morrem após colisão entre moto e carro no Ceará

Casal e dois filhos morrem após colisão entre moto e carro no CearáO acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira, 10. O condutor do veículo envolvido acionou o socorro para as vítimas
A colisão entre um veículo e uma motocicleta na manhã desta quarta-feira, 10, no município de Groaíras, a 226,56 km de Fortaleza, resultou na morte de quatro pessoas da mesma família. As vítimas, que estavam na moto, eram um homem, de 38 anos; uma mulher, de 27 anos; e os filhos do casal.
De acordo com as informações policiais, os dois transportes trafegavam em uma rodovia, quando teriam colidido. O condutor do veículo envolvido no acidente permaneceu no local e acionou o socorro para as vítimas, além de ter se apresentado espontaneamente em uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).
O POVO apurou que as vítimas foram identificadas pela Prefeitura de Groaíras como: Isaque dos Santos Pinho (pai); Paula Roberta Rodrigues Mota (mãe); Maria Helena Rodrigues Pinho (filha) e Heitor Rodrigues Pinho (filho).
Colisão entre carro e moto no CE: Prefeitura de Groaíras decretou luto oficial
As equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Sobral, segundo informe da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
Em publicação na rede social, o município de Groaíras decretou luto oficial de três dias pelas vítimas, “em solidariedade aos familiares e amigos neste momento de profunda dor”.
“O Poder Público Municipal, solidário ao sofrimento das famílias enlutadas, presta homenagem póstuma às vítimas, em respeito à memória e aos serviços prestados à comunidade”, informou o documento.
Homem é preso suspeito de jogar esposa cearense do 10º andar de prédio em São Paulo