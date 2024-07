Granja registra chuva de 100 mm entre domingo e segunda; veja previsão

O município de Granja, a 328,04 km de Fortaleza, teve 100 milímetros (mm) de chuva (posto: Adrianópolis) entre a noite desse domingo, 7, e a madrugada de segunda, 8, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O registro acontece quase dois meses após o fim da quadra chuvosa.

Além de Granja, outros 70 municípios do Ceará registraram chuvas na data. Os destaques foram Aurora (posto: Sitio Tipi), com 57 mm, Barro (posto: Monte Alegre), com 40 mm, e Alto Santo (posto: Açude Riacho da Serra), com 39 mm.