Criança de nove anos morre após caminhonete atingir motocicleta no Ceará

Criança morreu no local com o impacto da colisão / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Uma criança de nove anos morreu após uma caminhonete bater na traseira de uma motocicleta no município de Graça, no distrito da Lapa, a 305,46 quilômetros de Fortaleza, na rodovia CE-321, na noite de domingo, 2. A vítima estava com o pai e o irmão, que também foram atingidos. O condutor do veículo fugiu abandonando o carro na via. Com o impacto, a menina morreu no local e as demais vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar. Ainda não há informações do estado de saúde dos sobreviventes. A vítima foi identificada como Ana Luiza Sousa Lopes, filha da servidora pública Leidiane Rodrigues de Sousa.

No local, populares atearam fogo na caminhonete do suspeito de colidir com a motocicleta. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver que as chamas tomaram conta do carro que comportava um som automotivo na parte traseira.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a corporação foi acionada para o caso e debelou as chamas. A Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) estavam presentes no local e atuaram no isolamento da área para os procedimentos da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias de um acidente de trânsito fatal. Ainda não há informações sobre a localização do condutor da caminhonete.