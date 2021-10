Covid-19: nove casos da variante Delta são registrados em Farias Brito

Nove casos da variante Delta do coronavírus foram registrados no município de Farias Brito, localizado na Região do Cariri, no Ceará. Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, nesta terça-feira, 26, a titular da Secretaria da Saúde do município, Marcleide Nascimento, comentou sobre os casos e o reforço nos protocolos de segurança contra a doença.

Conforme a secretária, as pessoas que testaram positivo para a nova variante já haviam sido vacinadas com as duas doses (D1 e D2) da vacina contra a Covid-19, e por isso foi realizada uma investigação pela vigilância de saúde da região para identificar a origem dos casos. Na investigação, foi revelado que visitantes de outros estados estiveram na localidade onde os casos foram confirmados.

Os novos casos da doença ocorreram no final de setembro para começo de outubro. Os pacientes foram observados pela pasta durante o mês, disse Marcleide. A secretária também destacou que os pacientes apresentaram sintomas leves e que, atualmente, estão bem e recuperados. “Nós não tivemos nenhum paciente grave. Eles estão todos bem, inclusive recuperados, onde já saíram do isolamento”, informa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar da recuperação dos pacientes, Marcleide destacou que a Secretaria da Saúde de Farias Brito continua com o reforço da investigação, além de realizar as testagens diárias da Covid-19, e que haverá um o controle e monitoramento de pacientes que possam a vir testar positivo, com intuito de que eles cumpram o isolamento recomendado.

A titular da pasta também comentou que, devido aos casos, algumas providências estão sendo tomadas para evitar a proliferação do vírus no município. “A gente está tomando algumas providências com relação a orientações de eventos, festas, a questão de aglomeração, estamos aumentando a fiscalização, e também o aumento de testagem”, comentou.

Pelas redes sociais, na última sexta-feira, 22, a secretaria também comentou sobre os casos.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Covid-19: nova mutação da delta foi identificada nos EUA, mas não provocou surtos

Ceará ultrapassa 11 milhões de doses de vacinas aplicadas contra Covid-19

Novo surto de Covid-19 faz China cancelar voos e fechar escolas

Tags