MPCE pede anulação de contrato da Prefeitura de Farias Brito com escritório de advocacia

O Ministério Público do Ceará, através da Promotoria de Justiça de Farias Brito, entrou com uma Ação Civil Pública na última quarta-feira, 18, visando anular o contrato do município com um escritório de advocacia. O objetivo é impedir o pagamento de cerca de R$ 13 milhões em honorários contratuais, vistos pelo órgão como ilegais e danosos ao erário.

O escritório foi contratado para lidar com questões relacionadas à transferência de recursos de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef).