Justiça determina que Eusébio contrate psicólogos para escolas

A Justiça determinou, na quarta-feira passada, 26, que o município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) contrate psicólogos e assistentes sociais para a rede pública de ensino no prazo de seis meses. A decisão acolhe um pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE), que constatou insuficiência de profissionais que atuem nas escolas municipais.

Segundo apuração do MPCE, em 2023, havia apenas sete psicólogos e um assistente social para atender 13.335 alunos matriculados em 38 escolas. Em 2024, o número de unidades escolares subiu para 44, ampliando a demanda. Os dados mostram que, cada psicólogo chega a atender, em média, cinco escolas e suas comunidades, enquanto o único assistente social é responsável por toda a rede. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 2 mil, limitada a R$ 100 mil.

Agora, a Prefeitura deverá garantir a presença mínima de uma equipe multiprofissional para cada quatro escolas municipais, assegurando o cumprimento integral da Lei Federal nº 13.935/2019, que obriga a oferta de serviços de Psicologia e Assistência Social na educação básica.