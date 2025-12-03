Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça determina que Eusébio contrate psicólogos para escolas

Justiça determina que Eusébio contrate psicólogos e assistentes sociais para escolas

Atualmente, são sete psicólogos e um assistente social para atender 13.335 alunos. Por decisão da Justiça, a Prefeitura da Cidade tem o prazo máximo de seis meses para inserir uma equipe multiprofissional para cada quatro escolas municipais
Atualizado às Autor Carlos Daniel
Autor
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Justiça determinou, na quarta-feira passada, 26, que o município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) contrate psicólogos e assistentes sociais para a rede pública de ensino no prazo de seis meses.

A decisão acolhe um pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE), que constatou insuficiência de profissionais que atuem nas escolas municipais.

Segundo apuração do MPCE, em 2023, havia apenas sete psicólogos e um assistente social para atender 13.335 alunos matriculados em 38 escolas. Em 2024, o número de unidades escolares subiu para 44, ampliando a demanda. Os dados mostram que, cada psicólogo chega a atender, em média, cinco escolas e suas comunidades, enquanto o único assistente social é responsável por toda a rede.

Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 2 mil, limitada a R$ 100 mil.

LEIA TAMBÉM| Ceará será o primeiro estado do mundo com 5G em todo o território, afirma Elmano de Freitas

Agora, a Prefeitura deverá garantir a presença mínima de uma equipe multiprofissional para cada quatro escolas municipais, assegurando o cumprimento integral da Lei Federal nº 13.935/2019, que obriga a oferta de serviços de Psicologia e Assistência Social na educação básica.

As equipes deverão manter contato semanal com as escolas e reservar um dia para estudos, planejamento e elaboração de materiais e atividades.

Para o órgão, a Prefeitura tem negligenciado a prestação de um serviço essencial ao não garantir condições adequadas para o cumprimento da legislação, comprometendo o pleno desenvolvimento dos estudantes e violando direitos fundamentais.

O O POVO entrou em contato com a Prefeitura de Eusébio para saber como será cumprimento da medida, mas até a publicação dessa matéria não obteve resposta. 


Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar