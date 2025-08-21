Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministério da Saúde de Gaza rejeita pedido de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

Ministério da Saúde de Gaza rejeita pedido de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério da Saúde de Gaza, sob a autoridade do Hamas, rejeitou nesta quinta-feira (21) um apelo do Exército israelense para começar a preparar planos de evacuação para o pessoal no norte antes de uma ofensiva militar na região.

"O Ministério da Saúde expressa sua rejeição a qualquer medida que comprometa o que resta do sistema de saúde após a destruição sistemática realizada pelas autoridades de ocupação," declarou o Ministério em comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"Tal medida privaria mais de um milhão de pessoas de seu direito de receber assistência médica e colocaria em iminente perigo a vida de residentes, pacientes e feridos," afirmou o Ministério, que apelou às "organizações internacionais e da ONU para agir e proteger o que resta do sistema de saúde".

O Exército anunciou nesta quinta-feira que começou a entrar em contato com hospitais e ONGs da região para preparar um plano para transferir equipamentos médicos do norte para o sul, alertando sobre uma evacuação completa iminente da Cidade de Gaza.

O Exército garantiu que forneceria "um local para operar, seja um hospital de campanha ou qualquer outro hospital".

ds/smw/an/msr/mb/dd/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar