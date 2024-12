Duas lagoas do Eusébio recebem 18 mil unidades de tilápias e tambaquis

Equipes do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e da Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano (Amma), da Prefeitura do Eusébio, realizaram ações de peixamento em duas lagoas do município.

A inserção dos animais aconteceu na quinta-feira, 26, e contemplou a Lagoa das Guaribas e a Lagoa de Parnamirim, na zona urbana da Cidade. Objetivo é revitalizar o ecossistema aquático e estimular a pesca sustentável na região.