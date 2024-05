Shopping no Eusébio abre inscrições para casamento comunitário

As dez melhores histórias enviadas serão selecionadas por uma comissão e terão direito ao casamento civil e uma cerimônia a ser realizada no shopping, no próxino dia 13 de julho

Em comemoração ao mês das noivas, o Shopping Eusébio está com inscrições abertas até o dia 19 de maio para a 2ª edição do Casamento Comunitário. Serão selecionados dez casais para participarem do evento promovido pelo shopping.

Para conseguir participar, o casal deve ler o regulamento. preencher um formulário e enviar a foto e a história de amor dos dois. As melhores histórias serão selecionadas por uma comissão e terão direito ao casamento civil e uma cerimônia de união dos casais a ser realizada no shopping, no próximo dia 13 de julho.

O casamento é oferecido apenas para as pessoas que residem no municípios do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Iara Avelino, gerente de Marketing do shopping, diz que a oportunidade é uma forma de retribuir o apreço da comunidade.