12 trabalhadores são resgatados de situação análoga à escravidão no Eusébio

Trabalhadores foram resgatados de condição análoga à escravidão durante operação no município do Eusébio Crédito: Divulgação/Fiscalização do Trabalho

Segundo a investigação, os trabalhadores eram aliciados nas cidades de Caridade, Cascavel, Irauçuba e Miraíma. De lá, eram levados ao Eusébio para exercerem atividades relacionadas à construção civil. Os auditores-fiscais do Trabalho também constataram que as contratações eram feitas de maneira informal, sem registro na carteira de trabalho e descumprindo as normas legais. Além de serem submetidas a jornadas de trabalho sem descanso semanal, as vítimas viviam em situação precária e ficavam alojadas em instalações consideradas degradantes. O canteiro de obras encontrado chegou a ser imediatamente embargado pelos auditores que apontaram risco grave e iminente à integridade física dos trabalhadores.



Todos os trabalhadores resgatados receberam cerca de R$ 95.693,33 em verbas rescisórias correspondente ao tempo de trabalho prestado. A Auditoria emitiu as guias de Seguro-Desemprego Especial do Trabalhador Resgatado, nas quais as vítimas têm direito a receber três parcelas de um salário mínimo cada. Após o pagamento, os trabalhadores puderam retornar aos municípios de origem.

