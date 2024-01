36ª Praça Mais Infância é inaugurada no Eusébio

Local será chamado praça Paulo César Feitosa Arrais em homenagem ao ex-vice-prefeito do Eusébio e ex-prefeito de Itaitinga

Crédito: Divulgação/Prefeitura do Eusébio

Acilon Gonçalves destacou no momento da inauguração que a praça levará o nome de Paulo César Feitosa Arrais , que é ex-vice-prefeito de Eusébio, ex-prefeito de Itaitinga e seu amigo.

A nova praça tem uma grande área de lazer para as famílias e conta com academia ao ar livre, playground em piso emborrachado anti-impacto, pergolado e um bloco de apoio administrativo, fraldário, almoxarifado, banheiros masculino e feminino, quadra poliesportiva e bicicletário..

A população do Eusébio , do bairro Autódromo, que fica a cerca de 24 km de Fortaleza, recebeu a inauguração da 36ª Praça Mais Infância , no último dia 27 de dezembro. A inauguração ocorreu às 18 horas e contou com a presença do prefeito Acilon Gonçalves.

“A deputada Marta Gonçalves protocolou na Assembleia Legislativa do Ceará o pedido de nominar em nome do Estado essa praça de Paulo César Feitosa Arrais. Que esse equipamento seja responsável pela transformação de vida dos moradores do Autódromo", destacou o prefeito, em nota.

Acilon destacou ser necessário manter o cuidado com a praça para que mais pessoas possam aproveitar a área de lazer.

“É importante que a população cuide muito bem desse bem que está recebendo e que conserve este local para que mais famílias possam ter momentos de lazer nessa praça”, informou o prefeito.

Essa é a 36ª Praça Mais Infância entregue pelo Governo do Estado por meio do programa Mais Infância. A Prefeitura do Eusébio cedeu 2.280 m² de área para a construção da praça, e a obra foi realizada pela Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Na inauguração, foi realizada pela secretária Onélia Santana a entrega de kits para os alunos que concluíram o curso de corte e costura.

“Vamos realizar a entrega do kit profissional de costura para as pessoas que realizaram o curso, para que assim elas possam começar o seu negócio”, informou a secretária.