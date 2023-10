ONG Abrace promove evento de adoção em shopping no Eusébio

A feira de adoção de animais acontece neste sábado, 7, das 15 às 18 horas, no Terrazo Shopping

Nesta quarta-feira, 4, é celebrado pelo 23º ano consecutivo o Dia Nacional de Adotar um Animal no Brasil. Objetivo é trazer o debate sobre a adoção responsável de animais. Em alusão a este dia e em homenagem a São Francisco de Assis e ao Dia Mundial dos Animais, a ONG Abrace, junto ao Terrazo Shopping, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, realizam a 3ª edição do Pet Day.



A feira de adoção de animais acontece nesse sábado, 7, das 15 às 18 horas, em frente ao Ballet Mônica Luiza, nas proximidades do acesso F. Na ação, a influencer dog York Anitta, presenteará com comedouros elevados os cinco primeiros tutores que adotarem um pet. Os demais clientes receberão 20% de desconto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia mais Centro de Zoonoses de Juazeiro promove adoção de animais vítimas de maus-tratos