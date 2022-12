Suspeito de homicídio ocorrido em 2011, em Sergipe, é preso no Ceará

Um homem suspeito de homicídio foi preso nessa segunda-feira, 28, em ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), no município de Cruz, cidade distante 243,1 km de Fortaleza. Ele é suspeito de praticar o crime no ano de 2011 no estado de Sergipe.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as buscas começaram a partir de informações sobre um homem foragido pelo crime que estaria no município de Cruz. Ele foi identificado como Valtemir Silva Santos, de 41 anos.

A vítima foi outro homem que teria relações extraconjugais com a então companheira de Valtemir.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Com base nas informações obtidas de que o suspeito se encontrava em território cearense, a equipe da Polícia Civil realizou buscas no Centro de Cruz, após as quais o suspeito foi localizado em uma via do bairro", diz a SSPDS em nota.

Conhecido como "Pinto", o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Municipal de Cruz. O suspeito foi transferido para uma unidade prisional da região e está à disposição da Justiça.

Sobre o assunto Médico suspeito de espancar esposa é preso em flagrante

Tags